ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير تغيرات مناخية يكشف سبب ذوبان 11 مليار طن من الجليد.. فيديو

الأحد 04/أغسطس/2019 - 09:38 ص
ذوبان الجليد
ذوبان الجليد
مي محمد
قال الدكتور زكريا فؤاد ، الخبير الدولي في التغيرات المناخية، إن هناك فرق ما بين تغيرات الطقس وتغيرات المناخ، لافتا إلى أن الموجة الحارة تعد تغيرات في الطقس لمدة يومين أو أربع أيام وليس في المناخ.

وأشار زكريا فؤاد، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح" ، المذاع عبر فضائية "دي إم سي" ، اليوم الأحد ، إلى أن التغيرات المناخية تقاس على فترات زمنية كبيرة تصل إلى مائة او مائتي عام.

ولفت إلى أن التغيرات المناخية تعد حقيقة واقعية ، حيث انه أصبح هناك احتباس حراري، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا، خاصة بعد الثورة الصناعية.

وأردف أن العلماء وجدوا أنه خلال مائة عام الماضيين، أصبحت درجات الحرارة في الارتفاع، بجانب تغيرات أخري مثل: الجفاف الذي اجتاح عددا من أماكن في العالم، تغير معدل سقوط الأمطار في العديد من دول العالم سواء بالزيادة أو بالنقصان، وبالتالى تؤدي إلى تغيرات حادثة مثل ما حدث في جزيرة جرينلاند وهو ذوبان 11 مليار طن من الجليد فيها بسبب ارتفاع درجات الحرارة .

ترشيحاتنا

حزن وفزع في إل باسو.. كل ماتريد معرفته عن باتريك كروسياس منفذ مذبحة تكساس

من قويسنا لـ ماسبيرو.. عاش هنا يوثق مسيرة أمين بسيوني مع الإعلام ودوره فى دخول نجله تامر قناة النيل.. وكواليس تأسيسه وزارة الإعلام فى ليبيا وتدشينه أول قناة فضائية مصرية

لحظة تدخل الشرطة الأمريكية للقبض على منفذ مذبحة تكساس.. فيديو

جريمة ببصمات ترامب.. التفاصيل الكاملة لـ مذبحة تكساس

أخبار الرياضة ليلا .. 3 مدربين مرشحون لقيادة الزمالك .. أزمة في الأهلي بعد إعلان القائمة الإفريقية

ظهر في الخليج.. مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف أسباب انتشار الاستروكس.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من قويسنا لـ ماسبيرو.. عاش هنا يوثق مسيرة أمين بسيوني مع الإعلام ودوره فى دخول نجله تامر قناة النيل.. وكواليس تأسيسه وزارة الإعلام فى ليبيا وتدشينه أول قناة فضائية مصرية

رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.. وزارة الشباب والرياضة تحتفل بالعيد القومي لجمهورية النيجر

هبوط أرضي مفاجئ بمنطقة محرم بك في الإسكندرية.. صور