خبير تغيرات مناخية يكشف سبب ذوبان 11 مليار طن من الجليد.. فيديو

قال الدكتور زكريا فؤاد ، الخبير الدولي في التغيرات المناخية، إن هناك فرق ما بين تغيرات الطقس وتغيرات المناخ، لافتا إلى أن الموجة الحارة تعد تغيرات في الطقس لمدة يومين أو أربع أيام وليس في المناخ.





وأشار زكريا فؤاد، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح" ، المذاع عبر فضائية "دي إم سي" ، اليوم الأحد ، إلى أن التغيرات المناخية تقاس على فترات زمنية كبيرة تصل إلى مائة او مائتي عام.





ولفت إلى أن التغيرات المناخية تعد حقيقة واقعية ، حيث انه أصبح هناك احتباس حراري، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا، خاصة بعد الثورة الصناعية.



