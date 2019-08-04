خبير تغيرات مناخية يكشف سبب ذوبان 11 مليار طن من الجليد.. فيديو

قال الدكتور زكريا فؤاد ، الخبير الدولي في التغيرات المناخية، إن هناك فرق ما بين تغيرات الطقس وتغيرات المناخ، لافتا إلى أن الموجة الحارة تعد تغيرات في الطقس لمدة يومين أو أربع أيام وليس في المناخ.
وأشار زكريا فؤاد، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح" ، المذاع عبر فضائية "دي إم سي" ، اليوم الأحد ، إلى أن التغيرات المناخية تقاس على فترات زمنية كبيرة تصل إلى مائة او مائتي عام.
ولفت إلى أن التغيرات المناخية تعد حقيقة واقعية ، حيث انه أصبح هناك احتباس حراري، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا، خاصة بعد الثورة الصناعية.
وأردف أن العلماء وجدوا أنه خلال مائة عام الماضيين، أصبحت درجات الحرارة في الارتفاع، بجانب تغيرات أخري مثل: الجفاف الذي اجتاح عددا من أماكن في العالم، تغير معدل سقوط الأمطار في العديد من دول العالم سواء بالزيادة أو بالنقصان، وبالتالى تؤدي إلى تغيرات حادثة مثل ما حدث في جزيرة جرينلاند وهو ذوبان 11 مليار طن من الجليد فيها بسبب ارتفاع درجات الحرارة .