تباين مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.





وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 13513 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 1972 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 16454 نقطة.



