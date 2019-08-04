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محافظات

رئيس مدينة الأقصر يواصل متابعة أعمال تطوير الكورنيش.. صور

الأحد 04/أغسطس/2019 - 12:26 م
رئيس مدينة الأقصر
رئيس مدينة الأقصر يواصل متابعة أعمال تطوير الكورنيش
شمس يونس
قام العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، بجولة ميدانية لمتابعة أعمال تطوير كورنيش النيل لليوم الحادى عشر على التوالي، برفقته كل من المهندس حاتم جابر عبد الحارث، سكرتير عام المدينة، والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل ومسئول المشروعات بالمحافظة، وحسين عبد العزيز مزيود مساعد رئيس المدينة لشئون الأحياء ،وأيمن حسين، رئيس حي وسط.

وذلك بتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لمتابعة أعمال التطوير لحظة بلحظة بكورنيش النيل بالأقصر.

وأكد الشريف أنه تم تنفيذ ١٠٠ ٪ من أعمال تركيب وتوصيل شبكات الكهرباء وخطوط الاتصالات بالمرحلة الثانية، إضافة إلى صب وبناء غرفة جديدة تحت الأرض تابعة للشركة المصرية للاتصالات أمام متحف التحنيط كما جار استمرار أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة بحفر الجزء الموازي لكورنيش النيل بجوار الرصيف.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر وقال إن العمل يجري على قدم وساق، فقد تم اليوم استمرار أعمال ردم ودك وتسوية التربة الزلطية الجديدة بالمرحلة الثانية والانتهاء منها تماما في أسرع وقت ، وجارى العمل.
رئيس مدينة الأقصر يواصل متابعة أعمال تطوير الكورنيش.. صور
رئيس مدينة الأقصر يواصل متابعة أعمال تطوير الكورنيش.. صور
رئيس مدينة الأقصر يواصل متابعة أعمال تطوير الكورنيش.. صور
رئيس مدينة الأقصر يواصل متابعة أعمال تطوير الكورنيش.. صور

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