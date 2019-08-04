لإدارتها من خارج مدينة الإنتاج.. إغلاق قناة فضائية غير مرخصة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال مكافحة جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.



وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن المختلفة على مستوى الجمهورية خلال شهر يوليو 2019، عن ضبط العديد من القضايا فى مجال انتهاك حقوق الملكية الفكرية.



ففى مجال مكافحة جرائم المصنفات، تم ضبط قناة فضائية تعمل خارج مدينة الإنتاج الإعلامى بدون ترخيص، وشركة إنتاج فنى وإعلانى بدون ترخيص، وشركة لاستخدام برامج حاسب آلى مقلدة ومنسوخة، ومحطة إذاعية تعمل بدون ترخيص، و3 قضايا محال تقوم ببيع أسطوانات ليزر مُحمل عليها أغانٍ وأفلام مقلدة ومنسوخة بدون ترخيص، و711 قضية عرض عام بالمقاهى بدون ترخيص، و333 قضية فى مجال جرائم البرمجيات.



وفى مجال مكافحة جرائم المطبوعات، تم ضبط 28 قضية مطبوعات أدبية وثقافية، و25 قضية مطبوعات تعليمية، و51 قضية مطبوعات متنوعة، و373 منشأة تعمل بدون ترخيص .



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى ضوء إستراتيجية العمل الأمنى بوزارة الداخلية الهادفة بأحد أهم محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها.