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فن

ساندي تحيي حفلاً غنائياً فى رابع أيام عيد الأضحى

الأحد 04/أغسطس/2019 - 03:37 م
ساندى
ساندى
أحمد إبراهيم
تحيي المطربة ساندي، حفلا غنائيا في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، بنادي الرواد بالعاشر من رمضان، ومن المتوقع أن يشهد حضورا جماهيرا كبيرا.

وانتهت ساندي، من تسجيل أغنية جديدة من إنتاج ميدو منيب، وكلمات أحمد برازيلى وألحان محمد أبو القاسم وتوزيع أحمد عبد السلام.

وتستعد ساندي لتسجيل باقى أغنيات الألبوم فى شهر رمضان للانتهاء منه سريعا.

وكانت آخر أغاني ساندي، هي أغنية "قلبين" من فيلمها الأخير"عيش حياتك"، وهي من كلمات محمد القاياتي وألحان حمزة وتوزيع أحمد إبراهيم.

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