الأوفر برايس تظهر في سوق السيارات من جديد

يشهد سوق السيارات خلال الفترة المقبلة،عودة ظاهرة الأوفر برايس وخاصة مع التحسن الكبير في أوضاع السوق.





والمعروف أن ظاهرة الأوفر برايس هو رفع السعر علي المشتري نتيجة الركود في سوق السيارات حال طلب المشتري توفير السيارة المطلوبة في وقت سريع أو بلون معين.. ولكن هل بالفعل عادت هذه الظاهرة؟





برنامج عربيتي على راديو مصر، سأل الخبراء هذا السؤال وكانت إجاباتهم كالتالي:





المهندس زكريا مكاري، رئيس مجلس إدارة مجموعة مسوقي السيارات أميك الأسبق، قال إن عودة ظاهرة الأوفر برايس أمر مستبعد حاليا، حيث يشهد السوق عروضا ترويجية وحوافز للشراء وليس العكس.





أما خالد حسنى المتحدث الرسمي باسم مجموعة مسوقي السيارات أميك، فأكد أنه ضد ظاهرة الأوفر برايس، قائلا إنه كعميل لا يقبل أبدا هذا الأمر، وما لايحبه لنفسه لا يحبه لأحد.



