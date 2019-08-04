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الديهي: تحويل القاهرة إلى عاصمة مصر التاريخية وأخرى للسياحة

الأحد 04/أغسطس/2019 - 07:54 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث توطين صناعة النقل في مصر بدلًا من تجميعها وذلك فى اجتماعه اليوم مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن الرئيس خرج من اجتماع اليوم بالتوجيه بمواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التجميع لمرحلة التوطين مشيرا إلى أن تجميع الصناعات لا يوطن الصناعة ولا ينقلها. 

وتابع "الديهي" أن هذا يساهم في تشغيل المصانع وتوفير فرص العمل، وانخفاض استيراد الدولة وزيادة الصادرات مشيرا الى أن الرئيس ناقش ايضا مشروع المونوريل لربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة 6 أكتوبر.

واستكمل أن الرئيس اجتمع أيضًا مع رئيس الوزراء ووزير النقل والإسكان ورئيس شركة "بومباردييه" العالمية للنقل مشيرا الى أن مصر تخطو خطوات غير تقليدية، موضحًا أن مشروع مونوريل سيساهم في تحول منطقة أكتوبر والمتحف الكبير والأهرامات وأبو الهول والفنادق التاريخية الموجودة بها مع مطار سيفنكس الجديد لعاصمة مصر السياحية.

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