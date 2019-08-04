أخبار نادي الزمالك اليوم الأحد 4 - 8 - 2019.. أرقام الصفقات الجديدة والغندور يفجر مفاجأة عن قناة النادي

نشر "صدى البلد" اليوم، الأحد، 4 - 8 - 2019، عددًا من الأخبار المهمة المتعلقة بنادي الزمالك، أبرزها :





شارك حمدي النقاز الظهير الأيمن لفريق الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليًا على ملعب النادي بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها من المران لمدة 48 ساعة، وتواجد اليوم في مران الفريق.





حرص أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التنازل عن قميصه الذي كان يرتديه في الموسم الماضي بالرقم 10 لصالح محمود عبدالرازق شيكابالا، عقب عودته للفريق.





تنتهي مدة التعاقد لبرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة المحور، في نهاية شهر أغسطس الجاري، وأعلن خالد الغندور مقدم البرنامج أنالبرنامج مستمر ولن يتوقف البرنامج حتى نهاية الشهر.





قرر مجلس ادارة مجلس ادارة نادي الزمالك تعيين طارق مصطفى نجم الزمالك السابق، ضمن الجهاز الفني الجديد، الذي سيقوده مدرب أجنبي، يتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة.





من هو المدير الفني الجديد للزمالك ؟ السؤال الأهم الذي يتوارد على أذهان جماهير فريق الزمالك خلال الفترة الحالية خاصة عقب إقالة المدير الفني السابق خالد جلال بعد الهزيمة أمام الأهلي في ختام مباريات الدوري الممتاز.





وصل إمام عاشور صانع ألعاب فريق غزل المحلة المعار لنادي حرس الحدود إلى مقر نادي الزمالك لحسم صفقة انتقاله للقلعة البيضاء ليكون الصفقة رقم 11 للفريق.





فجر خالد الغندور نجم الأبيض ومقدم برنامج الزمالك اليوم، مفاجأة بشأن موعد انطلاق قناة الزمالك بشكل رسمي.