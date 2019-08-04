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رياضة

مقابل 12 مليون جنيه.. نجم غزل المحلة يصل لمقر الزمالك لحسم الصفقة

الأحد 04/أغسطس/2019 - 05:19 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
ملك موسى
وصل إمام عاشور صانع ألعاب فريق غزل المحلة المعار لنادي حرس الحدود إلى مقر نادي الزمالك لحسم صفقة انتقاله للقلعة البيضاء ليكون الصفقة رقم 11 للفريق.

وكان الزمالك توصل لاتفاق مع حرس الحدود لقطع إعارة اللاعب من المحلة إلى النادي العسكري التى كانت ستنتهى بنهاية الموسم المقبل، وأجرى مسؤولو النادى الأبيض مفاوضات مع المحلة، حيث عرض الزمالك الحصول على خدمات اللاعب من المحلة مقابل 12 مليون جنيه. 

ومن المقرر أن تحسم الصفقة اليوم ويحصل الزمالك على الاستغناء الخاص باللاعب.

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