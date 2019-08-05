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عادات خاطئة يرتكبها المصريون للتقليل من درجات الحرارة.. اعرفها

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 09:59 ص
حراة الجو
حراة الجو
البهى عمرو
قالت الإعلامية مها بهنسي، إن هناك بعض العادات الخاطئة التى يرتكبها المواطنون فى فصل الصيف للتقليل من درجات الحرارة المرتفعة والطقس الحار.

وأوضحت مها بهنسي خلال تقديمها برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "تن"، أن المواطنين يقومون برش المياه فى الشوارع لتقليل حرارة الجو، مؤكدة أن هذا الأمر يرفع من نسبة الرطوبة ولا يتسبب فى انخفاض الحرارة.

وكشفت مها بهنسي أيضًا أن المواطنين يقومون بخفض التكييف، معتقدين أن ذلك يتسبب فى خفض حرارة الجو ولكن هذا غير صحيح.

وأشارت مها بهنسي إلى أن المصريين عليهم أن يعلموا هذه الحقائق لتجنب النتائج العكسية.

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