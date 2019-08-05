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رياضة

قرعة تمهيدي دوري أبطال أوروبا.. أياكس الهولندى في مواجهة باوك عمرو وردة

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 02:26 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى
أجريت اليوم قرعة الدور التمهيدي الأخير المؤهل لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا في نسخته الجديدة 2019/2020 .

ولم يتم حسم هوية الفرق المتأهلة للدور التمهيدي الأخير فمن المقرر أن تخوض الفرق مباراة الذهاب 6 أو 7 أغسطس والإياب 13 و14 من الشهر الجاري من الدور الثالث.

ومن المقرر أن تتأهل 6 أندية إلى دور المجموعات لتحجز مقعدها رفقة 26 ناديا في البطولة الأوروبية.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

الفائز من دينامو زغرب الكرواتي × فيرينتسفاروشي المجري مع الفائز من ماريبور السلوفيني × روزنبيرج النرويجي.

سلافيا براج التشيكي مع الفائز من مباراة كلوج الروماني × سيلتك الأسكتلندي.

يونج بويز السويسري يواجه الفائز من سيرفينا زفيزدا الصربي × كوبنهاجن الدنماركي.

الفائز من أبويل نيقوسيا القبرصي × كراباج الأذربيجاني يواجه الفائز من باوك اليوناني × أياكس الهولندي.

الفائز من بازل السويسري × لاسك النمساوي يواجه الفائز من كلوب بروج البلجيكي × دينامو كييف الأوكراني.

الفائز من استنبول باشاك شهير التركي × أولمبياكوس اليوناني يواجه الفائز من كراسنودار الروسي × بورتو البرتغالي.

ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب المرحلة النهائية 20-21 أغسطس فيما تقام مباريات الإياب 27-28 من نفس الشهر.

ويلتقي فى هذا الدور أياكس أمستردام الذي وصل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا في نسخته الماضية مع باوك اليوناني الذي يتواجد ضمن صفوفه عمرو وردة والذي تحوم الشكوك حول بقائه مع الفريق.

هذا بالإضافة إلى تواجد بورتو الذي يواجه كراسنودار الروسي بالإضافة إلى أولمبياكوس اليوناني الذي سيواجه باشاك شهير التركي.

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