بسبب انفجار.. حريق في مستودع ذخائر روسي.. فيديو

أعلنت خدمة المراقبة الموحدة الروسية، اليوم الاثنين، عن وقوع حريق وانفجارات في مستودع ذخائر في منطقة اتشينك التابعة لإقليم كراسنويارسك في سيبريا، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية في نبأ عاجل لها.وصرح مصدر لوكالة "سبوتنيك" الروسية بأن جميع السلطات وصلت إلى المكان، مشيرا إلى أن الأمر لم يتضح بشأن إجلاء السكان.وأوضح المصدر أنه من المنطق أن يتم إخلاء المنطقة، فهناك قرية تسمى كامينكا بالقرب من مكان الانفجار.ويتم الآن التحقق من المعلومات الواردة من قبل خدمة الطوارئ.وبدورها، أوصت سلطات مدينة أتشينسك بعدم توجه السكان نحو الوحدة العسكرية، حيث تم سماع الانفجارات.ووفقا للبيانات الأولية لخدمات الطوارئ، فوقع انفجار في وحدة عسكرية في كراسنويارسك بمخزن للمدفعية بسبب انفجار إحدى القذائف.