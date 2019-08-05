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شاهد.. قوات أمن الحج بالمملكة العربية السعودية تستعرض مهاراتها

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 05:23 م
حسام الحارتي
عرضت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو يبرز استعراض قوات أمن الحج بالمملكة العربية السعودية من أجل الاستعداد لتأمين الوافدين من أجل تأدية مناسك الحج.

وظهرت قوات الأمن بالمملكة العربية السعودية على أتم الاستعداد وقيامها بتقديم أحد العروض العسكرية للتصدي لأي هجمات محتملة خلال تأدية الوافدين مناسك الحج.

وصرح مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي بالنيابة عن كافة أعضاء اللجنة الأمنية في الحج وقادة قوات أمن الحج وجميع منسوبيهم من وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة والمساندين لهم من وزارة الدفاع، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة الاستخبارات العامة، وجميع الوزارات والجهات الحكومية والأهلية المشاركة في مهام الحج أن كافة الجهات الحكومية والخدمية في كامل جاهزيتها لمباشرة المهام لخدمة وراحة ضيوف الرحمن، كما أن رجال الأمن جاهزون لمباشرة وتنفيذ خطط أمن الحج لمنع كل ما من شأنه المساس بأمن الحج بكل قوة وحزم، وذلك استشعارًا منهم لقدسية الزمان والمكان لتوفير الأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام.

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