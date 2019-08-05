في ذكرى وفاتها الـ 54.. سبب ظهور مارلين مونرو عارية وقصة انتحارها.. صور

الطفولة والمراهقة..



الزواج ..



الجوائز ..





وحصلت علي جائزه أخري في عام 1961 من جولدن جلوب كـ أفضل ممثلة فيلم موسيقي او كوميدي.



وفاة "مارلين مونرو" ..

وفي يوم 5 أغسطس عام 1965 توفيت مارين حيث أغلقت غرفتها علي نفسها لساعات طويلة ثم أخذت جرعة زائدة من المخدرات وماتت في المستشفي التي ولدت فيها.

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة العالمية مارلين مورنو التى قدمت العديد من الأعمال السينمائية التى تعد علامة فى تاريخ السينما الأمريكية وبرغم من نجاحاتها إلا أنها عاشت حياة مأساوية وكانت نهايتها الانتحار من خلال جرعات زائدة من المخدرات.نرصد بعض المعلومات عن حياتها المهنية والشخصية.ولدت مارلين مونورو في الأول من يونيو في عام 1926 في مستشفي لوس أنجلوس الأمريكيه وبدأت حياتها في عالم الأزياء من خلال وكالة الكتاب الأزرق عام 1945 و بالفعل أجرت أول اختبار للتمثيل في الوكالة بهدف الدعاية لملابس السباحة وبعد أول تجربة أثارت الجدل للممثل الأمريكي "ليون" و مدير استوديو شركة فوكس للإنتاج الفني وبعد تجربة أخرى لها أعجب بأدئها "ليون" وبالفعل وقعت مع الشركة عقدا مدته 6 شهور مقابل "125" دولارا أمريكيا".وظهرت مارلين مونرو لأول مرة علي الشاشة في عام 1947 من خلال فيلم "شجار علي شقراء" و فيلم "أعوام خطرة و في عام 1948 وقعت عقدا جديدا مع شركه كولمبيا لمده 6 شهور.وبدأت مارلين مونرو حياتها العملية بعد أن خطت أولى خطواتها من خلال فيلم "حواء" الذى ظهرت فيه عارية من أجل الشهرة وكسب المال كما صرحت وقتها حيث قالت : "إنني ظهرت هكذا حتي أتمكن من دفع الإيجار لأنها كانت متعسره ماديا ونشرت صورها في "مجله بلاي بوي " ثم ذلك وقعت مرة أخرى مع شركة فوكس لمدة ست سنوات من 1952 و حتى 1961.ومن أبرز أعمالها فيلم بعنوان "لسنا متزوجين" تم طرحه عام 1952 وحقق نجاحا كبيرا لها وكان أجرها 6000 دولا أمريكي وفيلم بعنوان "لاعمل مثل عمل الاستعراض" تم طرحه في عام 1954 وحصلت على 83000 دولار أمريكي.وتزوجت مارلين مونرو 3 مرات وكان زواجها الأول تبلغ من العمر 16 عاما وتزوجت من جميس دوغيرتي عام 1942 وانفصلت عنه بسبب انضمامه للبحرية عام 1946وتزوجت للمرة الثانية من لاعب البيسبول الشهير "جو ديماغو" الذي وقع في حبها وانفصل عن زوجته الاولي ليتزوجها ولا يدوم الزواج سوي 9 أشهر بسبب أن مارلين وقعت في حب الكاتب الأمريكي "ارث ميللر".وتم زواجها للمرة الثالثة من "ارث ميللر" في عام 1956 وكانت تري السعادة بقربه ولكن انفصل عنها بسبب اعتناقها اليهودية وتم الانفصال في عام 1961 .حصلت "مارلين" علي العديد من الجوائز أبرازها جوائز مخصصة من مجلة (photoplay) في عام 1952 و حصلت أيضا على جائزه أخرى في عام 1953 الأنثي الأكثر شهرة لمجله (photoplay).