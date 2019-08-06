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فن

شاهد... ريهام عبدالغفور تنعى ضحايا حادث انفجار معهد الأورام

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 01:21 ص
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
القسم الميدانى
نشرت الفنانة ريهام عبدالغفور صور تنعي ضحايا حادث انفجار معهد الأورام من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام "

كتبت ريهام عبد الغفور على الصورة " رحم الله جميع الشهداء الذين سقطوا فى حادت #معهد_الاورام احر التعازى للشعب المصرى الغالى " .

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير ،وجاءت التعليقات كالاتى :

في الجنه إنشاء الله ــ ربنا يرحمهم ــ الف رحمة ونور تنزل علية ويجعل مثواة الجنة يارب.


ويذكر ان آخر أعمال ريهام عبد الغفور مسلسل "زى الشمس" الذى عرض فى رمضان هذا العام وشاركها البطولة فيه دينا الشربيني وأحمد صلاح حسنى وتأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.

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