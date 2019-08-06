السعودية تستضيف رالي دكار في الخامس من يناير المقبل

قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، إن التحضيرات الخاصة برالي دكار العالمي، تسير على قدم وساق، مشيرا إلى أن السباق سيمر بـ6 مناطق في المملكة.



وقال الفيصل في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إن رالي دكار العالمي سيمر بـ 6 مناطق في المملكة بداءً من مدينة جدة مرورا بمنطقة المدينة المنورة ثم مدينتي الوجه ونيوم ثم حائل والمنطقة الشرقية, ثم الربع الغالي وانتهاء بمدنية الرياض تحديدا "مشروع القدية"، وذلك على مدى أسبوعين بطول 9 آلاف كيلومتر في الفترة من 5 - 17 يناير 2020 المقبل.



وأضاف أن الاتحاد يواصل استقبال طلبات المشاركين في الرالي بفئاته المختلفة، التي يتوقع أن يتجاوز عدد المتسابقين فيها الـ 300 متسابق.



وأكد الفيصل أن رالي دكار يعد فرصة هامة للتعريف بالجوانب السياحية والتراثية والتاريخية للمملكة ويعكس إمكانات المملكة وشبابها، حيث سيشارك 80 من المتسابقين من 60 جنسية من مختلف دول العالم، و20 من أبناء المملكة، مشيرا إلى أن رياضة السيارات والدراجات النارية تحظى بدعم الهيئة العامة للرياضة أسوة بباقي الرياضات.



ولفت إلى أن الرالي سيشهد متابعة محلية وعالمية وسيحظى بإقبال جماهيري من الزوار والسياح من داخل المملكة وخارجها.



وأضاف الفيصل أن الاتحاد يستعد أيضا لانطلاق بطولة السعودية للراليات الصحراوية، التي ستواصل فعالياتها من العلا مرورا بنيوم وتقام في 4 نوفمبر القادم وتستمر لمدة أسبوع، للتحضير لرالي دكار العالمي.



والبطولة المحلية تعد امتدادا لمراحل البطولة لعام 2019 في جولتها الثانية، التي انطلقت من منطقة عسير في شهر يوليو، لتنتهي برالي المنطقة الشرقية في شهر ديسمبر القادم.