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سيارات

زيادة أكثر من 20% في واردات سيارات النقل والميكروباص

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 01:26 م
صدى البلد
صدى البلد
ارتفعت واردات السيارات النقل والميكروص خلال الشهر الماضي بنسبة تتجاوز الـ 20% عن الشهر السابق له، حيث كشفت إحصاءات مصلحة الجمارك الإفراج عن ١٧٦٩ سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار زراعي بقيمة ٨٩٥ مليون جنيه خلال يونيو الماضي وذلك من خلال الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية.

كما تم تحصيل ٢٠٥ ملايين جنيه ضرائب ورسوم عنها، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو ٥٤ مليون جنيه. وعلمت "أوتو أهرام " أن معظم السيارات الواردة ذات منشأ أوروبي طرازات مختلفة من مرسيدس وهيونداي

بينما تم الإفراج عن 1242 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار زراعي بقيمة 937 مليون جنيه خلال مايو الماضي السابق له ، وتم تحصيل ضرائب ورسوم بقيمة نحو 161 مليون جنيه، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو 76 مليون جنيه.

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