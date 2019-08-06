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تعليم

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 .. اماكن شاغرة بهذه الكليات في جامعة القاهرة

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 02:48 م
نتيجة تنسيق المرحلة
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019
ياسمين سامي
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد بدء المرحلة الثالثة من التنسيق للقبول بالجامعات وذلك بعد انتهاء فترة تقليل الاغتراب، حيث من المقرر فتح باب التحويلات وتقليل الاغتراب يوم الخميس 8 اغسطس وحتى الثلاثاء 20 اغسطس.

وينشر موقع "صدى البلد" الاخباري، قائمة بالكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة في جامعة القاهرة

* لطلاب الشعبة العلمية :
حقوق انتساب موجه القاهرة
تربية نوعية فنية القاهرة
دار العلوم انتساب موجه القاهرة
فني تمريض اورام القاهرة
فني تمريض القاهرة
حقوق القاهرة
تربية نوعية القاهرة
اداب انتساب موجه القاهرة
تجارة انتساب موجه القاهرة
تربية نوعية موسيقية
حقوق انتساب موجه القاهرة
تربية نوعية فنية القاهرة
دار العلوم انتساب موجه القاهرة

*لطلاب الشعبة الادبية
كلية التربية النوعية بتخصصي "الفنية والموسيقية" فقط

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