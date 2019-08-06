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رياضة

رسميا.. براءة فوزي لقجع من ضرب الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 02:55 م
جانب من مباراة الزمالك
جانب من مباراة الزمالك ونهضة بركان
عمرو الحلوانى
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن براءة المغربى فوزى لقجع، رئيس نادى نهضة بركان، من الاعتداء على الحكم الإثيوبى باملاك تيسيما، خلال مباراة فريقه أمام الزمالك فى نهائى الكونفيدرالية الأفريقية.

وأكدت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي أن فوزى لقجع لم يعتد على الحكم الإثيوبى ولا توجد أى أدلة تثبت ذلك، وهو ما تم إثباته فى الجلسة وتم صدور قرار بتبرئته من التهمة الموجهة له.

كانت العديد من التقارير الصحفية على مدار الأيام الماضية أكدت أن فوزى لقجع يواجه خطر الإيقاف الطويل نتيجة اعتدائه على حكم مباراة الزمالك ونهضة بركان.

وكان الكاف قرر إيقاف عمر النمساوى، لاعب نهضة بركان المغربى، إثر مشادته العنيفة مع الحكم باملاك تيسميا الذى طرده خلال المباراة النهائية أمام الزمالك.

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