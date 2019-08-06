قبل انطلاق الممتاز ب..بني سويف يواجه البلاستيك وديا الجمعة

قرر الجهاز الفني لنادي بني سويف بقيادة حسن موسى، لعب مباراة ودية أمام فريق البلاستيك، وذلك ضمن وديات الفريق لتجهيز اللاعبين للممتاز "ب" بمجموعة الصعيد.



وأعلن الجهاز الفني لبني سويف عن خوض تلك الوديه عصر الجمعة المقبل، على ملعب البلاستيك، وذلك ضمن المباريات الودية التي يخوضها الفريق خلال تلك الفترة.



ويخوض فريق بني سويف معسكرا مغلقا بمنتجع الأسيوطي الرياضي، سعيا لتجهيز لاعبيه للموسم الجديد، على أمل المنافسة من أجل الصعود للدوري الممتاز.



وفضل الجهاز الفني لبني سويف خوض تلك الوديه خارج ملعبه لتعويد اللاعبين على المباريات الخارجية خارج ملعبهم قبل انطلاق الموسم الجديد.