بقيادة "مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث".. تحرك استراتيجي موسع لاستعادة رأس نفرتيتي من ألمانيا

محمد الاسكندرانى

في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث لحماية الهوية الثقافية المصرية، عُقد اجتماع رفيع المستوى، ضم نخبة من كبار المسؤولين والخبراء لبحث سبل تعزيز ملف استرداد الآثار المصرية.

تصدر الحضور الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ورئيس مجلس أمناء مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، والدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق، والمستشار مصطفى البهبيتي مساعد وزير العدل، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار،، وعلي أبو دشيش مدير مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، والسفيرة منى عمر، والخبير الألماني دومينيك ماير، والدكتور محمد عبد الفتاح.

تحالف استراتيجي لاستعادة "نفرتيتي"

 

استهدف الاجتماع وضع رؤية متكاملة تدمج بين الريادة الأثرية لـ مؤسسة زاهي حواس والأدوات السياسية والقانونية الحديثة. 


وأعلن اللقاء عن تعاون مشترك تضع من خلاله إحدى الشركات كافة خبراتها الدولية في مجال السياسات العامة لخدمة أهداف المؤسسة في استعادة رأس الملكة نفرتيتي من ألمانيا، وذلك بشكل تطوعي (بالمجان) دعماً للقضية الوطنية.

دعم الحملة الشعبية المليونية

ناقش المجتمعون سبل تعزيز الزخم الدولي للحملة الشعبية التي تقودها مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، والتي تهدف إلى جمع مليون توقيع للضغط على المؤسسات الثقافية الدولية.

وأكد الدكتور زاهي حواس أن تكاتف الخبرات الوطنية والدولية في هذا التوقيت يعد ركيزة أساسية لتحويل ملف "نفرتيتي" إلى قضية رأي عام عالمي تخاطب صناع القرار في أوروبا.

وخرج الاجتماع بضرورة تعزيز دور مؤسسة زاهي حواس كمرجعية أثرية في صياغة أوراق السياسات الدولية الخاصة باسترداد الآثار.

 وتضمنت المخرجات الاستفادة من الخبرات الألمانية والدولية الحاضرة لتطوير لغة حوار ديبلوماسية وثقافية تدعم المطلب المصري.


كما شملت التعاون بين علماء المصريات وصناع السياسات لضمان استدامة جهود حماية التراث.

الجدير بالذكر أن هذا التعاون يمثل نقلة نوعية في منهجية العمل الوطني لاسترداد الكنوز المصرية، حيث يجمع بين الشرعية التاريخية التي تمثلها مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، وبين أدوات التأثير الاستراتيجي الحديثة على الساحة الدولية.

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
