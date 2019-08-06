الإعلان خلال ساعات.. كوتينيو يزامل محمد الننى فى آرسنال على سبيل الإعارة

أكدت تقارير صحفية اقتراب رحيل فيليب كوتينيو لاعب فريق برشلونة على سبيل الإعارة لمدة عام خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية إلى أرسنال الإنجليزى الذى يلعب فى صفوفه اللاعب المصرى محمد الننى.



وأضافت صحيفة ليكيب الفرنسية في تقريرها أن أرسنال نجح في إتمام كافة الأمور لضم لاعب خط الوسط ودعم الفريق ويتبقى الإعلان الرسمي ومن المتوقع أن يكون خلال الساعات القليلة القادمة.



ويتنافى التقرير مع تصريحات أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال الذي أشاد بقدرات اللاعب لكن لم يتطرق إلى إمكانية التعاقد معه ومع تصريحات سابقة لوكيل اللاعب البرازيلي الذي أكد أن كوتينيو لن يلعب لصالح فريق في الدوري الانجليزي مرة أخرى.