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رياضة

واين روني يعود لـ الدوري الإنجليزي كلاعب ومدرب

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 05:05 م
واين روني
واين روني
عبدالله هشام
أعلن نادي ديربي كاونتي التعاقد مع واين روني هداف منتخب إنجلترا التاريخي وفريق مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادما من نادي دي سي يونايتد الأمريكي.

وجاء انضمام روني للفريق الذي يلعب في دوري القسم الثاني الإنجليزي ابتداءً من يناير 2020 ويستمر ولمدة 18 شهرا بما يعادل موسم ونصف.

وينضم روني إلى فريق ديربي كاونتي كلاعب خلال الفترة المقبلة ومدرب مساعد ضمن الجهاز الفني الهولندي فيليب كوكو الذي تولي المهمة بعد رحيل فرانك لامبارد لتدريب تشيلسي في البريميرليج.

جدير بالذكر أن واين رونى وصل مطار هيثرو اليوم متوجها للعاصمة البريطانية لندن لإنهاء انتقاله لصفوف ديربى كاونتى، كما التقطت الجماهير العديد من الصور التذكارية معه.

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