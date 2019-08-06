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تعليم

تنسيق الجامعات الخاصة 2019.. جامعة سيناء تفتح باب التقدم لـ 4 كليات جديدة

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 10:27 م
صدى البلد
كريم عاطف
أعلنت جامعة سيناء عن البدء فى تلقى طلبات الالتحاق من الطلاب فى 4 كليات جديدة قد انضمت حديثا إلى الجامعة خلال العام الدراسى الجديد 2019-2020 .

أضافت الجامعة أن الكليات المضافة للدراسة بالجامعة هم كلية الهندسة (الهندسة المعمارية) وكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب وكلية إدارة الأعمال والتسويق الدولي وكلية الاتصالات الجماعية.

أوضحت الجامعة أنها تقبل الطلاب حاملي شهادة الثانوية العامة المصرية والشهادات الأجنبية والعربية والأزهرية والمعادلة لها بأقل من 5 % من الحد الأدنى للدرجات.

وأكدت الجامعة أن القبول يعتمد على اجتياز اختبارات القبول وتوافر الأماكن الشاغرة لجميع الكليات.

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