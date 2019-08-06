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ضبط مواد مخدرة ومستلزمات طبية مهربة داخل طرود بريدية فى قرية البضائع

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 10:34 م
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
نورهان خفاجي و محمد يحيى
تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية برئاسة عبدالمنعم عليوة مدير عام جمارك الطرود البريدية من ضبط 3 محاولات تهريب لكمية من النقد الأجنبى والقات المخدر والمستلزمات الطبية بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات، بغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.

فى المحاولة الأولى، وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الوارده بجمرك DHL بتفتيش مشمول البوليصة رقم ٣٤١٧٠٩٨٠٠٥ الواردة من لندن، وبفتح الطرد تبين وجود 5350 دولار أمريكي مخفاة داخل نموذج كتاب .

وفى المحاولة الثانية، وأثناء قيام الوردية الرابعة بجمرك البريد السريع بإنهاء الإجراءات الجمركية على مشمول بوليصة الشحن رقم ٣٢٣٦٩٨٩٥٢٧٢ بوزن ٢٢كيلوجرام بإسم ا . ت . م وبوليصة الشحن رقم ٣٢٣٦٩٨٩٥١٥٤ بوزن ٢٣ ك باسم ه . ش والصنف طبقا للمستندات المقدمة هو عينة قماش ومصنوعات من البلاستيك، وبالمعاينة والكشف الفعلى تبين وجود 20500 عبوة مستلزمات طبيه مغطاه بقطع من القماش على عكس المدون ببوليصتى الشحن والفواتير المرفقة مع الطردين،

وبكشف مشمول البوليصة رقم 154664/39 الواردة من أثيوبيا وبالمعاينة والكشف الفعلى تبين وجود 16.5 كيلوجرام من نبات القات المخدر .

وقرر هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.
ضبط مواد مخدرة ومستلزمات طبية مهربة داخل طرود بريدية فى قرية البضائع
ضبط مواد مخدرة ومستلزمات طبية مهربة داخل طرود بريدية فى قرية البضائع

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