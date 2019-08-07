بالكاميرات والسيارات.. الداخلية: تأمينات على الطرق وطوارئ استعدادًا لعيد الأضحي.. صور

أنهت وزارة الداخلية الخطة المرورية لاستقبال عيد الأضحي المبارك، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالاستعداد ووضع حلول جذرية للمشكلات المرورية، واستمرارًا لما بُذِل من جهد مروري كبير لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية فى الفترة الأخيرة.





من جهته، قام اللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء علاء متولى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بعقد اجتماع مع مديري ادارات المرور علي مستوي الجمهورية والوكلاء و مساعدي المدير للمناطق المختلفة والضباط والافراد والمجندين لوضع خطة لتكثيف الخدمات المرورية لاستيعاب حركة السيارات المغادرة من مناطق القاهرة الكبرى والمتجهة إلي مختلف المحافظات الأخرى مرتادي الطرق السريعة التابعة للإدارة لزيارة ذويهم.





وخلال الاجتماع تم التنسيق مع الإدارات العامة لمرور القاهرة و الجيزة والقليوبية والاسكندرية والبحيرة والسويس ومرسى مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء لتنظيم الخدمات المرورية على مداخل ومخارج القاهرة الكبرى من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة العامة للمرور.





وأعلنت الادارة العامة للمرور انه تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة على المحاور التابعة للإدارة الثابتة والمتحركة للعمل على انتظام الحالة المرورية ومنع اى تكدسات على المحاور المتوقع حدوث كثافات عليها امثال الطريق الدائري بمناطق "اعلي الطريق الزراعي، وأسفل نفق السلام، ومدخل الاتوستراد، ومحور المنيب حتى مطلع محور المريوطية، ومنزل محور المريوطية على القوس الغربي، كذلك طريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي، وطرق السويس الصحراوي، والقطامية - العين السخنة، والاسماعيلية الصحراوي، والعلمين الساحلي، والاسكندرية الساحلي.





وضمت الخطة أيضا نشر وتكثيف الخدمات المرورية على جميع الطرق على مدار 24 ساعة، بهدف تحقيق سيولة مرورية وتحقيق أمان الطريق وتأمينه حتى يقضي المواطنين رحلتهم فى الذهاب والعودة بسلام وأمان وذلك من خلال تعزيز تلك الطرق وتزويدها بمجموعات كافية من السادة الضباط والأمناء راكبي الدراجات النارية للمرور على هذه الطرق لملاحظة الحالة والتأكد من التزام قائدي المركبات بالسرعات المقررة وضبط المخالفات المرورية وكذلك الاقوال الامنية المزودة بالسيارات ذات الدفع الرباعي بالطرق للحفاظ على امن وامان الطريق، وكذلك تزويد الإدارة بالعديد من السيارات الحديثة المزودة بكاميرات لمراقب الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.





كما تم الاتفاق على تفعيل دور خدمة الإغاثة عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة والتى من المتوقع زيادة الحركة المرورية عليها وذلك يهدف بالدرجة الأولى الى إرشاد ومعاونة المواطنين مستخدمي هذه الطرق الذين يتعرضون الى حوادث لا قدر الله أو مشاكل بسبب أعطال سياراتهم والعمل على توفير جميع السبل المتاحة من سحب السيارات المعطلة والعمل على إيجاد من يقوم بإصلاحها فى أقرب محطة خدمة وذلك على مدار 24 ساعة ومن خلال الاتصال بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن طريق الأرقام 01221110000 - 24021233.





وتم تزويد الطرق والمحاور التابعة للإدارة وادارات المرور علي مستوي الجمهورية بأجهزة مراقبة السرعة من الرادارات الحديثة الثابتة والمتحركة للعمل على ضبط المخالفين للسرعات المقررة على تلك الطرق والمحاور.





كما تم تركيب كاميرات على الطريق الدائرى لمراقبة ورصد السيارات وضبط المخالفين من قائدى السيارات بالاضافة لتكثيف حملات الكشف عن متعاطى المخدرات اثناء القيادة وذلك لضبط المخالفين والحفاظ على سلامة مرتادى وقائدى المركبات.





وتكثف الادارة حملاتها على مواقف سيارات نقل الركاب ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين تحت إشراف العميد فؤاد الطيب مدير إدارة البحث الجنائي .



