ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجار في مقر وكالة الضرائب في الدنمارك

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 09:16 ص
انفجار في مقر وكالة
انفجار في مقر وكالة الضرائب في الدنمارك
رويترز
قالت الشرطة الدنماركية على موقع تويتر إن انفجارا قويا هز مقر وكالة الضرائب في كوبنهاجن في ساعة متأخرة مساء أمس الثلاثاء، لكن سببه لم يتضح بعد.

وأدى الانفجار إلى توقف القطارات في منطقة نوردهافن التي تقع إلى الشمال مباشرة من وسط كوبنهاجن.

وأضافت الشرطة لوسائل الإعلام إن شخصين كانا داخل مبنى وكالة الضرائب لكن أحدا منهما لم يصب بسوء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع حصيلة انفجار السويد إلى 25 مصابا

المشاهد الأولى لانفجار ضخم بـ وسط العاصمة الأفغانية.. فيديو

ترشيحاتنا

شاهد.. الاحتباس الحراري يغرق العالم بالأمطار صيفاً

خاص.. أول تعليق من المقاولون العرب على حديث مرتضى منصور وصورة سيد عبدالحفيظ.. فيديو

شاهد.. ظهور عمرو وردة في مدرجات باوك اليوناني

سموحة يجدد تعاقده مع حسام حسن ومحمود معاذ لـ 4 مواسم

أحمد فلوكس يدافع عن هنا شيحة بعد طلاقهما

أسباب لـ تراكم الدهون وصعوبة الحرق.. انتبهي لرقم 3

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حدائق القناطر تعلن الطوارئ.. منتجع الغلابة بالقليوبية يتزين لاستقبال عيد الأضحى

بـ كاش مايوه فوشيا .. دومينيك حوراني تتألق على البحر

فستان من غير بطانة .. مايا رعيدى ملكة جمال لبنان تخطف الأنظار