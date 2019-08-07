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رياضة

ليفربول يتغزل في أفضل 5 أهداف لـ محمد صلاح الموسم الماضي.. فيديو

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 10:49 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف
تغزل نادي ليفربول الإنجليزي، في أفضل 5 أهداف أحرزهم نجمه الدولي المصري محمد صلاح جناح الفريق، خلال الموسم الماضي.

ونشرت الصفحة الرسمية للريدز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو يضم أفضل 5 أهداف سجلهم النجم المصري.

وعلقت صفحة ليفربول على الفيديو قائلة: "أفضل 5 أهداف في الموسم الماضي للملك المصري.. أهداف رائعة وموسم لن ينسى لمحمد صلاح".

وشارك "مو" في 52 مباراة مع الريدز، خلال الموسم الماضي، بجميع البطولات، وتمكن من إحراز 27 هدفًا، وصنع 13 آخرون.

وتوج الفرعون المصري بجائزة هداف البريميرليج للموسم الماضي، بالتقاسم مع زميله السنغالي ساديو ماني، والجابوني أوباميانج مهاجم آرسنال، بعدما سجل الثلاثي 22 هدفًا مع فريقه.

ويستعد الفرعون المصري لقيادة ليفربول يوم الجمعة المقبل، أمام نورويتش سيتي، في انطلاقة موسم الدوري الإنجليزي الجديد.

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