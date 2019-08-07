الإحصاء :97.7% من الشباب يتواصلون عبر فيس بوك وتويتر

أصــدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء الموافق 7 /8 /2019 بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي للـشباب الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1998، بوصفه يومًا رسميًا لشباب العالم حيث يكون شعاره هذا العام إتاحة التعليم للجميع وتيسيره أمام الشباب.





ويـسلط الـضوء في هذا اليوم على الجهود المبذولة من قبل الدولة تجاه الـشباب وجهود الـشباب أنفسهم وتأسيـسًا على الهدف الرابع من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 الذى ينص على ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياه للجميع.





ومن منطلق اهتمام الدولة بالشباب يتم عقد مؤتمر وطني للشباب منذ عام 2016 تحت شعار " ابدع .... انطلق " ليكون بمثابة منصة فعالة للحوار المباشر بين الدولة والشباب بكافة مؤسساتها المختلفة لكونهم اساسين في تغيير الدولة فضلا عن كونه للتوعية بالتحديات والمشكلات التي تواجه أولئك الشباب .





وقد انعقد المؤتمر الوطني السابع للشباب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة يومي 30ـ31 يوليو 2019 بحضور 1500 شاب، تتنوع فئاتهم لتمثل جميع فئات الشباب المصري، حيث شارك في المؤتمر ممثلين من شباب الجامعات، شباب الأحزاب، شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين والمبتكرين، فضلًا عن قطاع واسع من الشباب الذين تم اختيارهم من خلال التسجيل المباشر عبر الموقع الإلكتروني بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي لأجل مناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عده محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019/2020، وإصلاحات إدارية هادفة لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.





وأهــــم مؤشـــرات الشـــباب لتقديرات السكان عام 2019، بلــغ عــدد الشبــاب في الفئة العمرية (18 ـ 29سنة) 20,2 مليــون نسمة بنسبــة 21% من إجمالي السكان (50,6% ذكور ،49,4% إناث).





وطبقًا لبيانات النشرة السنوية للتعليم العالي عام 2017/2018، بلغ إجمالي عدد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي حوالى 3 مليون طالب (50,8 %ذكور، 49,2٪إناث)، منهم132104 طالب مقيد بالمعاهد الفنية فوق المتوسط حكومية/ خاصة ( 46,9 ٪ ذكور، 53,1٪ إناث).





وبلـغت نسبة المقيديـن في الكليـات النظرية بالجامعات الحكومية والأزهر77,9٪ من إجمالي المقيدين مقابل 22,1٪ في الكليات العملية.





وبلـغت نسبة المقيديـن في الكليات النظرية بالجامعات الخاصــة 25,6٪ مقابل 74,4٪ في الكليات العمليــة، و بلغ متوسط عدد الطلاب لكل عضو هيئة تدريس ومعاونيهم 23 طالب فـــي الجامعــــات الحكـــومية والأزهـــــر مقابـــل 17 طالــب بالجامعات الخاصة.





وطبقًا لبيانات النشرة السنوية لخريجي التعليم العالي والدرجات العلمية عام 2017، بلغ إجمالي عدد خريجي الجامعات الحكومية والخاصة 389859خريج منهم 367549 خريجًا من الجامعات الحكومية بنسبة 94,3٪ و عدد 22310خريجًا من الجامعات الخاصة بنسبة 5,7٪.