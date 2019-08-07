الإحصاء :97.7% من الشباب يتواصلون عبر فيس بوك وتويتر

أصــدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء الموافق 7 /8 /2019 بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي للـشباب الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1998، بوصفه يومًا رسميًا لشباب العالم حيث يكون شعاره هذا العام إتاحة التعليم للجميع وتيسيره أمام الشباب.
ويـسلط الـضوء في هذا اليوم على الجهود المبذولة من قبل الدولة تجاه الـشباب وجهود الـشباب أنفسهم وتأسيـسًا على الهدف الرابع من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 الذى ينص على ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياه للجميع.
ومن منطلق اهتمام الدولة بالشباب يتم عقد مؤتمر وطني للشباب منذ عام 2016 تحت شعار " ابدع .... انطلق " ليكون بمثابة منصة فعالة للحوار المباشر بين الدولة والشباب بكافة مؤسساتها المختلفة لكونهم اساسين في تغيير الدولة فضلا عن كونه للتوعية بالتحديات والمشكلات التي تواجه أولئك الشباب .
وقد انعقد المؤتمر الوطني السابع للشباب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة يومي 30ـ31 يوليو 2019 بحضور 1500 شاب، تتنوع فئاتهم لتمثل جميع فئات الشباب المصري، حيث شارك في المؤتمر ممثلين من شباب الجامعات، شباب الأحزاب، شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين والمبتكرين، فضلًا عن قطاع واسع من الشباب الذين تم اختيارهم من خلال التسجيل المباشر عبر الموقع الإلكتروني بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي لأجل مناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عده محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019/2020، وإصلاحات إدارية هادفة لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأهــــم مؤشـــرات الشـــباب لتقديرات السكان عام 2019، بلــغ عــدد الشبــاب في الفئة العمرية (18 ـ 29سنة) 20,2 مليــون نسمة بنسبــة 21% من إجمالي السكان (50,6% ذكور ،49,4% إناث).
وطبقًا لبيانات النشرة السنوية للتعليم العالي عام 2017/2018، بلغ إجمالي عدد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي حوالى 3 مليون طالب (50,8 %ذكور، 49,2٪إناث)، منهم132104 طالب مقيد بالمعاهد الفنية فوق المتوسط حكومية/ خاصة ( 46,9 ٪ ذكور، 53,1٪ إناث).
وبلـغت نسبة المقيديـن في الكليـات النظرية بالجامعات الحكومية والأزهر77,9٪ من إجمالي المقيدين مقابل 22,1٪ في الكليات العملية.
وبلـغت نسبة المقيديـن في الكليات النظرية بالجامعات الخاصــة 25,6٪ مقابل 74,4٪ في الكليات العمليــة، و بلغ متوسط عدد الطلاب لكل عضو هيئة تدريس ومعاونيهم 23 طالب فـــي الجامعــــات الحكـــومية والأزهـــــر مقابـــل 17 طالــب بالجامعات الخاصة.
وطبقًا لبيانات النشرة السنوية لخريجي التعليم العالي والدرجات العلمية عام 2017، بلغ إجمالي عدد خريجي الجامعات الحكومية والخاصة 389859خريج منهم 367549 خريجًا من الجامعات الحكومية بنسبة 94,3٪ و عدد 22310خريجًا من الجامعات الخاصة بنسبة 5,7٪.
وطبقًا لبيانات مسح القوى العاملةعام2018: بلغت نسبة مساهمة الشباب (18-29 سنة) في قوة العمل 41,8٪ (61,5٪ذكور،20,1٪إناث) منــهم 6,8٪ أميــــــــين، 41,2٪ حاصلين على مؤهل متوسط، 26,8% حاصلين على مؤهل جامعي فأعلى.
وبلغت نسبة الشباب المشتغلين بعمل دائم 57.6٪(53,4 ٪ ذكور ،81,0 ٪ إناث)، كما بلغت نسبة العاملين بعقد قانوني 22.9 ٪(18 % ذكور، 50,2٪إناث).
وبلــــغت نسبـة الشبــاب المشــتركين فــــي التأمينـــات الإجتماعيــة23,5٪من إجمــالي العاملــين (19,4٪ ذكور،46,5٪إناث)، وبلــغت نسبــة الشــباب المشتركـــين في التأمـــين الصــــــحي17,7٪ مـــن إجـــمالــي العاملــــــين(13,4 % ذكور، 41,7٪إناث)، و بلـــغ معـــدل البــطالة بــين الشــــباب 23,4 (16,5٪ ذكور، 46,8٪إناث).
بلغ معدل البطالة بين الشباب الحاصلين على مؤهــل جامــعي فأعلى45,1٪ (34,0٪ذكـــور،60,2٪إناث) مقابـــــــل 20,7 ٪ للحاصلين على مؤهــــل متوســــط فــــني (15,6% ذكور، 47,7٪إناث).
طبقًا لبيانات نشرة الزواج والطلاق عام2018، بـلـغت نسبـة حــالات الـزواج للـذكــور في الـفئة الـعمرية (18-29 سنه)60,1٪ من إجمالي حالات الزواج التي تمت خلال عام 2018 مقابل 82,5٪ للإنـــــاث.
وبـلـغت نسبـة إشـهادات الطـلاق للـذكـور في نفس الفـئة العمرية 21,1٪ من إجمالي إشهادات الطلاق التي تمت خلال عام 2018 مقابل 40,9٪ للإنـــاث.
طبقًا لبيانات نشرة المواليد والوفيات عام 2018: بلـــغ معدل الوفيـــات بين الشبــاب في الفئة العمرية (15-29 سنه) 0.8 لكــــل ألـــف شـــــاب (1 لكل ألف من الذكور ، 0,5 لكل ألف من الإناث).
طبقًا لبيانات بحث المسح الصحي متعدد المراحل لرصد عوامل الخطورة للأمراض غير السارية، بلغت نسبة الشباب المدخنين في الفئة العمرية (15-29سنة) 17,2 % (33,1% ذكور ، 0.3% إناث) من إجمالى الشباب في نفس الفئة العمرية .
طبقًا للمؤشرات الأساسية لقياس مجتمع المعلومات عام 2018، بلــــغ نسبــة مستخدمي الحاسب من الشـــباب فى الفئة العمــــرية (18-29سنة) 59.9% (57,4% ذكور مقابل 42,6% إناث).
وبلغت نسبة مستخدمي شبكة الإنترنت من الشباب 62% ، ويعد (الفيس بوك، تويتر) من أهم وسائل التواصل الاجتماعي بين الشباب عبر الإنترنت وبلغت نسبة مستخدميه97,7% من إجمالى الشباب مستخدمي الإنترنت.
99,9% من الشبـــــاب في الفئة العمـــرية (18-29سنة) يستخدمــــون الهاتف النــــقال ( 99,9% لكل من الذكور والإناث).
وعن مجهودات وزارة الشباب والرياضة بالنسبة للشباب، تم التواصل مع وزارة الشباب والرياضة والتي وافتنا بإنـجازات الوزارة خلال الفترة من 1/7/2017 ـ 30/6/2018 والتي تتمثل على سبيل المثال وليس الحصر:
البرامج الاجتماعية: محو الأمية (حملة المليون) ، قوافل التنوير، تنفيذ معرض القاهرة الدولي للكتاب.
البرامج الاقتصادية: "بوابة مصر تعمل" ، مراكز المشورة المهنية.
البرامج السياسية: الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الشباب ضد الفساد، الحملة القومية للتوعية بأهمية الأمن القومي المصري والعربي بعنوان "أمن مصر أمن العرب".
البرامج التدريبية: محو الأمية الرقمية ، مشروع الهوايات الإنتاجية تحت شعار "صنع في مصر" المرحلة الثانية.
اللقاءات والندوات والملتقيات والحوارات الشبابية : "ندوة ترشيد المياه" ،ملتقى الشباب "المرأة والشباب 2030 رؤية شبابية.
المبادرات : أبني مشروعك ، التدريب من أجل التوظيف ، التكنولوجيا للتوظيف.
تم عقد مؤتمر الشباب العربي والأفريقي تحت رعاية رئيس الجمهورية بمدينة أسوان في الفترة من (16 ـ 18) مارس2019 ، وتضمن العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية بالإضافة الى إقامة ورشتي عمل لريادة الأعمال أحدهما بعنوان "كيف تكون رائد أعمال ناجح " والأخرى بعنوان " ريادة الأعمال الاجتماعية من منظور أفريقي".