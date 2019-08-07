حقيقة إضراب صيادي الأسماك في الكويت.. تفاصيل

كشفت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم الأربعاء، عن حقيقة إعلان الإضراب الجزئي في الكويت.
ونفى رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان إضراب الصيادين عن العمل، مؤكدا أن الصيادين يعملون جاهدين لتوفير الأمن الغذائي.
وبين ظاهر الصويان أن الأماكن المخصصة لصيد أسماك الميد لا تتوافر بها كميات منه، معللا ذلك بأن سمكة الميد من الأسماك التي تعيش في المياه الضحلة.
وأشار ظاهر الصويان إلى أن الاتحاد يدرس حاليا مع الجهات المعنية طرقا لحل هذه المشكلة.
اقرأ المزيد على موقع صحيفة "الراي" الكويتية.
ونفى رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان إضراب الصيادين عن العمل، مؤكدا أن الصيادين يعملون جاهدين لتوفير الأمن الغذائي.
وبين ظاهر الصويان أن الأماكن المخصصة لصيد أسماك الميد لا تتوافر بها كميات منه، معللا ذلك بأن سمكة الميد من الأسماك التي تعيش في المياه الضحلة.
وأشار ظاهر الصويان إلى أن الاتحاد يدرس حاليا مع الجهات المعنية طرقا لحل هذه المشكلة.
اقرأ المزيد على موقع صحيفة "الراي" الكويتية.