قبل فتح باب تقليل الاغتراب تعرف على شروط التحويل

يستعد المرشحون في المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق 2019، لبدء مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) غدا، الخميس، وإجراء التحويلات وتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة 10%، وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 8/8/2019 حتى يوم الثلاثاء الموافق 20/8/2019.



وقالت الوزارة إن فتح تقليل الاغتراب سيتم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة الآتي: التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.



وشددت الوزارة على أنه لا توجد تحويلات ورقية، مشيرةً إلى أن تقليل الاغتراب (التحويل) يكون لمرة واحدة فقط، مع التأكيد على ضرورة استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجرت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة)، وتكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.



أما عن التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، فيسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الإلكتروني فقط إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع، ولا توجد تحويلات ورقية، وفي جميع الحالات السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط.