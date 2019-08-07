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القوى العاملة: مبادرة صحتك غالية علينا تصل بورسعيد لتقليل إصابات العمل

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 01:46 م
صدى البلد
هيثم سعد الدين
بدأت وزارة القوى العاملة، اليوم الأربعاء، عقد مبادرة جديدة تحت عنوان: "صحتك غالية علينا"، بشركة الترسانة البحرية ببورسعيد لنشر الوعي بالسلامة والصحة المهنية بين جميع عمال المنشآت، ولتقليل إصابات العمل والأمراض المهنية بين العمال بالمنشآت كثيفة العمال.

وأناب وزارة القوى العاملة رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية أيمن ربيع، لافتتاح المبادرة بثلاث محاضرات تناولت إصابات العمل، وكيفية التعامل معها والعمل علي منعها ، فضلا عن الأمراض المهنية، وكيفية الالتزام لمنعها وتقليل الإصابة بها داخل بيئة العمل، والسبل الكفيلة لمنعها حفاظا على صحة العامل.

حضر الافتتاح محمد أشرف كريم الدين مدير مديرية القوي العاملة ببورسعيد، ومحمد منتصر مدير عام السلامة والصحة المهنية.


القوى العاملة: مبادرة صحتك غالية علينا تصل بورسعيد لتقليل إصابات العمل
القوى العاملة: مبادرة صحتك غالية علينا تصل بورسعيد لتقليل إصابات العمل
القوى العاملة: مبادرة صحتك غالية علينا تصل بورسعيد لتقليل إصابات العمل
القوى العاملة: مبادرة صحتك غالية علينا تصل بورسعيد لتقليل إصابات العمل
القوى العاملة: مبادرة صحتك غالية علينا تصل بورسعيد لتقليل إصابات العمل

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