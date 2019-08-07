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أخبار العالم

السعودية تدين التفجير الإرهابي في العاصمة الأفغانية كابول

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 02:58 م
صدى البلد
أ ش أ
أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها للتفجير الإرهابي، الذي وقع بالقرب من مقر للشرطة في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وجدد مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية(واس) اليوم/الأربعاء/- التأكيد على تضامن المملكة مع أفغانستان ضد آفة الإرهاب وجميع مظاهر العنف والتطرف، معربا عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

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