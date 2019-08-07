السعودية تدين التفجير الإرهابي في العاصمة الأفغانية كابول

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها للتفجير الإرهابي، الذي وقع بالقرب من مقر للشرطة في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وجدد مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية(واس) اليوم/الأربعاء/- التأكيد على تضامن المملكة مع أفغانستان ضد آفة الإرهاب وجميع مظاهر العنف والتطرف، معربا عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.
وجدد مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية(واس) اليوم/الأربعاء/- التأكيد على تضامن المملكة مع أفغانستان ضد آفة الإرهاب وجميع مظاهر العنف والتطرف، معربا عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.