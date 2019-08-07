أبهرت الجماهير.. شاهد أماندا سيفريد بالأصفر

طلت النجمة أماندا سيفريد بفستان أصفر مقلم بالأبيض كب ذو ديل طويل وجزمة اوف وايت كعب عالي.ونشرت أماندا سيفريد صورة أخرى بصحبة أبطال الفيلم كيفن كوستنر وميلة انتوني وباتريك ديمبسي مع كلبين معلقة " افتتاحية جميلة مع الكلاب وهذه الرجال اللطيفة".وظهرت أماِندا بالمكياج الملوّن والمنعش إذ وضعت الأحمر الفاتح على الخط السفلي وأحمر شفاه أحمر مائل إلى البرتقالي، ما ناسب شعرها الذهبي، وخاصة أنها من أصحاب البشرة البيضاء.