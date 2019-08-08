الفقر المائى حقيقية مش خيال.. برلمانى يطالب بمؤسسة قوية داخل الاتحاد الافريقى لإدارة ملف المياه

أشاد النائب محمد فؤاد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بالمطالبات البرلمانية الافريقية حول إعداد قانون نموذجى لحسن إدارة المياه فى أفريقيا، معقبا:" الفقر المائى داخل القارة السمراء حقيقية مش خيال".



واوضح فؤاد فى تصريحات لـ:"صدى البلد"، أن تقريب سياسات الدول والتنسيق فى كل ما هو متعلق بالمياة وادارتها والزراعة من حيث المحاصيل، إضافة إلى بناء السدود وانتاج الكهرباء مهم للإعداد قانون لإدارة المياة داخل القارة السمراء.



وأكد فؤاد أن ملف ادارة المياة يحتاج مزيد من الجهد بسب تداخل المصالح والطموحات الشخصية لكل دولة تتدخل بشكل كبير فى هذا الملف، مضيفا:" كل ما جاء بإجتماعات لجنة فض النزاع والعلاقات الدولية بالبرلمان الأفريقى مهم ولكن تبقى مجرد توصيات ما لم يكن هناك مؤسسات واضحة وسلطتها نافذه داخل الاتحاد الافريقى تتولى شأن ادارة المياه.



ودعا النائب المغربى نور الدين قربال، لجنة التعاون والعلاقات الدولية وفض المنازعات بالبرلمان الإفريقي، إلى العمل على تجميع كل التشريعات الخاصة بالمياه فى القارة الإفريقية، وتوحيدها فى تشريع واحد تمهيدا لعرضه على البرلمان الإفريقى.

