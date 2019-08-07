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رياضة

موعد مباراة الزمالك والترجى التونسى فى نهائى السوبر الإفريقى

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 06:27 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
عمرو الحلوانى
أسدل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم " كاف " الجدل حول بطل دورى أبطال إفريقيا للموسم 2019 بعد أن أعلن بشكل رسمى فوز الترجى بالمسابقة على إثر اجتماع لجنة الانضباط بالكاف اليوم.

وكان الكاف اتخذ قرارا بإعادة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الترجى والوداد إلا أن المحكمة الرياضية الدولية " كاس" رفضت قرار الكاف وطالبت الاتحاد الإفريقى بإعادة الملف من جديد وعلى الفور أعلن الكاف اليوم بعد جلسة لجنة الانضباط تتويج الترجى باللقب.

وبعد هذا القرار، أصبح فى حكم المؤكد إقامة مباراة نهائى السوبر الإفريقى بين الزمالك "بطل الكونفيدرالية" والترجى" بطل دورى أبطال إفريقيا " أحد أيام 16 و17 و18 أغسطس الجارى .

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