محمد حسن يحقق برونزية العالم في التايكوندو للناشئين

حقق محمد حسن لاعب منتخب مصر للتايكوندو للناشئين الميدالية البرونزية في بطولة العالم للتايكوندو في أوزباكستان وزن +65 كجم والتي انطلقت اليوم وتستمر حتى 10 أغسطس الجارى وتشارك مصر بـ20 لاعبا ولاعبه.



ويرأس البعثة محمد منير عضو مجلس إدارة الاتحاد ونائب رئيس اللجنة الفنية ويقود الفريق فنيا محمود عبد الجواد ومحمود خليل والكابتن مصطفى ذكي وأحمد حسن



وأشاد عمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو بهذا الإنجاز مؤكدا أن القادم سيكون أفضل لكل أسرة التايكوندو مقدما شكره للبنك الأهلي المصري الراعي الرسمي للاتحاد.