هو في كده.. الجمهور يغازل منة فضالي بعد إطلالتها المثيرة

نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها عبر موقع الصور الشهير انستجرام من إحدي الحفلات الغنائية.وحلت منة فصالي بإطلالة جذابة بارتدائها "فستان قصير مشجر" ووضع ميكب علي وجهها مع تصفيف شعرها وإسداله علي كتفها .ولاقت الصورة ردوداً واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت بين "فمر وسكر" و"هو فيه كده" .يُذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي مسلسل "أفراح إبليس 2"، كما شاركت أيضا في الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم" ومسلسل "قيد عائلي".وتشارك منة فضالي في فيلم "ماكو" مع "ناهد السباعي، وقصي خولي، وبسمة، وسارة الشامي، ومحمد مهران، وخالد أنور، ومنذر رياحنة.