رئيس شركة مياه المنيا: إعلان حالة الطوارئ استعدادًا لعيد الأضحي

عقد المهندس ياسر احمد الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا اجتماعا طارئا لرؤساء القطاعات ومديري الفروع بالشركة، لحل المشكلات الخاصة بالمواطنين ومتابعتها حتي الانتهاء منها خاصة في المناطق الساخنة .



كما شدد خلال الاجتماع على أهمية متابعة إعمال الورادي خلال فترة العيد وانتظامها خلال الـ 24 ساعة يوميا .



واشاد بخطط العمل الخاصة بالصيانة والتشغيل وأهمية تحديثها كل فترة من خلال الدراسة الواقعية للمناطق التي تحتاج للإحلال والتجديد .



وناشد المواطنين ان يحافظوا على شبكات الصرف خلال فترة عيد الأضحى المبارك والابتعاد عن إلقاء المخلفات داخل الشبكة مع أهمية ترشيد استخدام المياه .



وأشار الشهاوى إلى أن فريق التوعية بالشركة بدأ الانتشار داخل المحافظة لعمل حملات التوعية مع المواطنين وتم توزيع بروشورات توعية عن ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمن للصرف الصحي.