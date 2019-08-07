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تنظيف الساحة السياسية.. فريق داود أوغلو يفضح أردوغان ويطالب بإزالة عائلتة من الحكم

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 11:47 م
صدى البلد
حسام رضوان
قالت صحيفة "زمان" التركية إن فريق رئيس الوزراء التركي الأسبق، أحمد داود أوغلو بات لديه ظهورا إعلاميا أكبر في الآونة الأخيرة، بالتزامن مع تسارع وتيرة الانشقاق في صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وأضافت ان فريق أوغلو يواصل الهجوم على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في علنان عن طريق توجيه تصريحات لاذعة، بشأنه وبشأن نظام حكمه في البلاد.

وأشار فريق أوغلو إلى الأزمة التي أثارها صهر أردوغان ووزير الخزانة والمالية، برات ألبيراق، في صفوف حزب العدالة والتنمية (الحزب الحاكم).

وقال نديم يامالي، رئيس شعبة حزب العدالة والتنمية سابقا والعضو في فريق داود أوغلو حاليا:"كيف يمكن التنافس مع صهر الرئيس، رئيس الحزب أو تصويبه إذا خرج عن المسار الصحيح؟ المشكلة الكبرى هي مشاركة العائلة في الحياة السياسية وإدارة البلاد".

وأضاف:"بدأنا مرحلة اعتراض، وفي حال عدم إجراء أردوغان الإصلاحات التي ننتظرها منه فإننا سنتخذ الإجراءات اللازمة وسنشقّ طريقنا"، مؤكدا وجود فساد داخل الحزب ومشددا على ضرورة تنظيف الساحة السياسية بإزالة عائلة أردوغان من الحكم.

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