القبض على لص سرق مستلزمات من داخل محل بطنطا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة مبلغ مالى "بأسلوب المغافلة" من داخل أحد المحال التجارية بالغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول طنطا من (إحدى السيدات "عاملة بالمحل المشار إليه" – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالدخول للمحل المشار إليه وطلب بعض المستلزمات وأثناء إحضارها له قام بمغافلتها وسرقة مبلغ مالى.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا) وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.