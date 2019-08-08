ارتفاع طفيف في الحرارة.. اعرف حالة الطقس المتوقعة غدا بالمحافظات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على السواحل الشمالية الشرقية.



وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر:



القاهرة 36/25

الإسكندرية 33/26

بورسعيد 32/25

رفح 32/23

كاترين 31/17

شرم الشيخ 38/27

بني سويف 37/24

أسوان 40/26

حلايب 33/29