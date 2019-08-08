هل انهكها الحصار .. ماذا تعنى دعوة إيران للحوار مع دول الخليج بعد اعتداءاتها المتكررة على أمن هرمز

محاولات إيرانية للتهدئة مع دول الخليج وازاحة واشنطن من الطريق لوقف الحشد العسكري والسياسي ضدها بعد أن نجحت واشنطن فى تكوين تحالف فى منطقة الخليج لمواجهة اى تحركات إيرانية قد تضر بأمن الخليج ومصالحها أولا فى مضيق هرمز الممر الإستراتيجي. وتمكنت من جذب الكثير من الدول، مع توجس بعض الحلفاء من الإنجرار إلى صراع مفتوح فى المنطقة.

وكان وزير الخارجية الإيرانى جواد ظريف أعلن استعداد بلاده لتغيير الأوضاع في المنطقة، ودعا السعودية إلى الحوار، مؤكدًا "الحل السلمي الوحيد" لأزمات المنطقة

تصاعدت حدة التوتر في المنطقة في 19 يوليو الماضى ، بعد إعلان إيران احتجاز ناقلة نفط بريطانية بالمضيق، "لخرق لوائح تتعلق بالمرور"، بعد ساعات من إعلان محكمة في جبل طارق، تمديد احتجاز ناقلة نفط إيرانية لـ 30 يوما، على إثر هذه الخطوة اعتزمت بريطانيا أن تنضم إلى الولايات المتحدة "في قوة الأمن البحرية الدولية" لحماية السفن التجارية في مضيق هرمز وسط تصاعد التوتر مع إيران. وصرح وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان "ستعزز هذه القوة الأمن وتوفر الطمأنينة للملاحة".

وباتت حركة مرور ناقلات النفط عبر المضيق محور مواجهة بين واشنطن وطهران، وانجرت بريطانيا إلى تلك المواجهة أيضا فيما عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في الخليج منذ مايو باتجاه بارجة إبراهام لينكولن إلى مياه الخليج.