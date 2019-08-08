هل انهكها الحصار .. ماذا تعنى دعوة إيران للحوار مع دول الخليج بعد اعتداءاتها المتكررة على أمن هرمز

تصاعدت حدة التوتر في المنطقة في 19 يوليو الماضى ، بعد إعلان إيران احتجاز
ناقلة نفط بريطانية بالمضيق، "لخرق لوائح تتعلق بالمرور"، بعد ساعات من إعلان
محكمة في جبل طارق، تمديد احتجاز ناقلة نفط إيرانية لـ 30 يوما، على إثر هذه الخطوة
اعتزمت بريطانيا أن تنضم إلى الولايات المتحدة "في قوة الأمن البحرية الدولية"
لحماية السفن التجارية في مضيق هرمز وسط تصاعد التوتر مع إيران.
وصرح وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان "ستعزز هذه القوة الأمن
وتوفر الطمأنينة للملاحة".
وباتت حركة مرور ناقلات النفط عبر المضيق محور مواجهة بين واشنطن وطهران، وانجرت
بريطانيا إلى تلك المواجهة أيضا فيما عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في الخليج
منذ مايو باتجاه بارجة إبراهام لينكولن إلى مياه الخليج.
إزاء ذلك، قال هشام البقلي مدير وحدة الدراسات السياسية بمركز سلمان زايد، إن
دعوة إيران لفتح حوار مع دول الخليج ما هي إلا تصريحات مراوغة هدفها كسب الوقت لصالحها.
وأوضح هشام البقلي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تصريحات وزير
الخارجية الإيرانى ليست جديدة فقد أطلقت إيران مثلها فى وقت سابق بهدف تفتيت حشد القوى
الدولية وتكاتفه فى مواجهة التمدد الإيراني فى المنطقة، مشيرًا إلى أن طهران توددت
وداعبت بريطانيا من قبل بتصريحات إيجابية دفعت إلى تقسيم الموقف الأوروبي تجاهها، فالدول
الأوروبية لا تجتمع على موقف موحد الآن لمواجهة إيران وتراهن طهران على هذه السياسة
مع دول الخليح وهذا لن يحدث إلا فى ظل تراجعها عن سياساتها فى المنطقة .
وحول مدى إمكانية وجود اتجاه جاد للسلام فى المنطقة بعد دعوة محمد جواد ظريف
لتكوين تحالف يشمل دول إيران ومجلس التعاون الخليجى والعراق، أشار "البقلى"،
إلى أن إيران لا نية لها لإقامة اتفاق جاد يضمن أمن واستقرار المنطقة الإ إذا نفذت
بالفعل خطوات من جانبها تعكس نواياها تجاه المنطقة أهمها سحب منصاتها اللوجيستية فى
العراق ومراجعة تواجدها فى سوريا والتوقف عن دورها فى لبنان وتمويل الميليشيات الإرهابية
فى اليمن وغيرها في الدول الأخرى.