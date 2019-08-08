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حد يخض حد كده.. كيف استقبل المصريون شائعة تغيير الأبراج

الخميس 08/أغسطس/2019 - 02:09 م
أحد التعليقات
أحد التعليقات
مريم صليب
أثار موضوع تغيير الأبراج جدلا كبيرا بين رواد التواصل الاجتماعي، حيث صدم الكثير من الرواد بعد شائعة تغيير الأبراج واختلاف البرج الذي تأقلمت حياتنا معه.

وسادت حالة من الغضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث رفض الرواد ما حدث من تغيير للأبراج، ولم يتقبل أحد فكرة تغيير البرج، حيث يكاد كل شخص يكون مقتنعا بتشابه صفات برجه مع شخصيته، لذلك فإن التغيير الذي طرأ لم يناسب الجميع.

وتفاعل الرواد مع شائعة تغيير الأبراج بشكل ساخر، فعبرت أمينة عن استيائها من تغيير برجها من عذراء إلى أسد، مؤكدة أنها تكره شخصية برج الأسد وأن برج العذراء يمثل صفاتها الجيدة والسيئة.

وأوضح هشام صالح أن تغيير الأبراج ما هو إلا شائعة للفت الانتباه، وأنه مهما حدث لن يغير برجه، قائلا: "مش بعد عشرة 25 سنة أغيره ده حتى يبقى قلة أصل".

وقالت سمية حسن ساخرة: "حد يخض حد كده، يعني إيه أنام برج القوس ألاقي نفسي برج الحواء.. إيه برج الحواء ده".

من جانبه، أكد جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن جميع هذه الأقاويل واللغط الحادث مؤخرا بتغيير الأبراج يعود إلى أن الهواة بمواقع التواصل الاجتماعي يشغلون الناس دون صحة لهذه المعلومات، لافتا إلى أن الأبراج سارية كما هي ومن الناحية العلمية لا توجد أى تغييرات حدثت.
حد يخض حد كده.. كيف استقبل المصريون شائعة تغيير الأبراج
حد يخض حد كده.. كيف استقبل المصريون شائعة تغيير الأبراج
حد يخض حد كده.. كيف استقبل المصريون شائعة تغيير الأبراج
حد يخض حد كده.. كيف استقبل المصريون شائعة تغيير الأبراج

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