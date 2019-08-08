الزمالك ينتظر الجهات الأمنية لتحديد ملعب المباراة

ينتظر مجلس إدارة نادي الزمالك قرار الجهات الأمنية خلال الساعات المقبلة، بخصوص إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، أمام ديكاداها الصومالي.



وكان نادي الزمالك اختار ملعب استاد القاهرة لاستضافة المباراة، قبل أن يتم نقلها إلى ستاد بتروسبورت بداعي وجود أعمال صي انة بالملعب.



وأبدى مرتضى منصور رئيس الزمالك غضبه الشديد خلال تصريحات تليفزيونية أمس الأربعاء، بسبب إبلاغه من بعض المسؤولين شفهيًا، بنقل المباراة إلى استاد الجيش بالسويس أو برج العرب بالإسكندرية، وهو ما رفضه بشكل نهائي.



ومن المقرر أن تتضح الأمور خلال الساعات المقبلة، ويتحدد الملعب النهائى لاستضافة المباراة، المحدد لها يوم الأحد المقبل في العاشرة مساءً.

