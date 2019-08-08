ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك ينتظر الجهات الأمنية لتحديد ملعب المباراة

الخميس 08/أغسطس/2019 - 01:55 م
صدى البلد
منتصر الرفاعي - ملك موسي
ينتظر مجلس إدارة نادي الزمالك قرار الجهات الأمنية خلال الساعات المقبلة، بخصوص إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، أمام ديكاداها الصومالي.

وكان نادي الزمالك اختار ملعب استاد القاهرة لاستضافة المباراة، قبل أن يتم نقلها إلى ستاد بتروسبورت بداعي وجود أعمال صي انة بالملعب.

وأبدى مرتضى منصور رئيس الزمالك غضبه الشديد خلال تصريحات تليفزيونية أمس الأربعاء، بسبب إبلاغه من بعض المسؤولين شفهيًا، بنقل المباراة إلى استاد الجيش بالسويس أو برج العرب بالإسكندرية، وهو ما رفضه بشكل نهائي.

ومن المقرر أن تتضح الأمور خلال الساعات المقبلة، ويتحدد الملعب النهائى لاستضافة المباراة، المحدد لها يوم الأحد المقبل في العاشرة مساءً.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مباراتا الزمالك ذهابا وإيابا أمام بطل الصومال بالقاهرة.. اعرف الملعب والموعد

موعد مباراتي الزمالك وبطل الصومال في تمهيدي دوري أبطال إفريقيا

معسكر مغلق للزمالك قبل مواجهة ديكاداها الصومالي

الزمالك يدرس خوض مباراة ودية استعدادا لمواجهة ديكاداها في دورى أبطال أفريقيا

قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة الزمالك وبطل الصومال في دوري أبطال أفريقيا .. تعرف عليها

مرتضى منصور يعترض على تغيير ملعب مباراة ديكاداها

ترشيحاتنا

مقابل 2 جنيه.. كيف تورطت هند رستم في غرق بطلة سباحة بسبب صراع في النيل |نوستالجيا

كنبة وسرير ومخدرات.. اعترافات مثيرة لـ قاتل معيد كلية الزراعة.. تفاصيل

بعد مطاردة مثيرة مع الأمن.. سقوط شرطيين مزيفين في الشروق

زيزو خارج حسابات الزمالك أمام بطل الصومال

نكتة بايخة لـ أصالة تحصد نصف مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.. فيديو

بيان هام من المتحدث العسكري: تدريبات للقوات الجوية ينتج عنها اختراق لحاجز الصوت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل حفل الساحل الشمالي.. 20 إطلالة مثيرة للنجمة جينيفر لوبيز

بـ فستان قصير فسفوري.. نسرين أمين تتألق في إطلالة جديدة

بعد إطلالتها في حمام السباحة.. شاهد أبرز إطلالات طليقة على ربيع