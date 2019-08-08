رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك وديكاداها فى دوري أبطال أفريقيا

توصل مجلس إدارة نادي الزمالك لاتفاق مع مسئولي نادي ديكاداها الصومالي والاتحاد الأفريقى لكرة القدم (كاف)، على تأجيل مباراة الفريقين المقرر لها يوم الأحد المقبل في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، إلى يوم 16 من شهر أغسطس الجارى.



وأكد مصدر بنادي الزمالك أنه تم الاتفاق على إقامة المباراة بين الزمالك وديكاداها الصومالى على ملعب بتروسبورت، كما هو محدد لها بعد تعذر إقامة المباراة على نفس الملعب يوم عيد الأضحى المبارك.

