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تعرف على كيفية صناعة الإكسسوارات الفضة.. فيديو

الخميس 08/أغسطس/2019 - 05:10 م
صدى البلد
القسم الميدانى
تعتبر الإكسسوارات من المكملات المهمة لملابس المرأة، وذلك لأنها تساعد على زيادة أناقة المرأة وجمالها، وتحسين مظهرها.

أجرت "صدى البلد" لقاء مع "منال أحمد " مصممة ومصنعة اكسسوارات الفضة.

قالت "منال أحمد" أن تولى المرأة اهتماما كبيرا بما ترتديه من الأكسسورات ، وكيفية تنسيقها سواء كانت الأساور ، أو الخواتم أو القلائد أو الأقراط.

وأوضحت "منال أحمد" لا تحتاج فى صناعة الأقراط الفريدة من نوعها سوى عدة دقائق وتتطلب هذة العملية أستخدام عدة أدوات الخاصة.

وأكدت منال أحمد" أن الأدوات مثل "الكريستال ، كماشة ، حلقات معدن ، قرط معدنى ، فصوص ملونة ، خيوط ملونة ، شرائط ستان ، خرز ، لاصق خاص بالفضة".

وأشادت منال أحمد" أن طريقة تصنيع الحلى غير تصنيع الخاتم غير الأساور ، فكل شئ ولة طريقتة الخاصة فى التصنيع .

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