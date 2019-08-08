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رياضة

سيراميكا كليوباترا يفوز على جدة السعودي برباعية وديا .. صور

الخميس 08/أغسطس/2019 - 08:08 م
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
عبدالله هشام
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، فوزا وديا على فريق جدة السعودي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، مساء اليوم الخميس.

تقدم محمد سعيد لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة ٨ من الشوط الأول، وأضاف محمد حسن ميدو الثاني في الدقيقة ٣٩، وعاد محمد شاهين ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة ٤٩، قبل أن يقلص جدة الفارق بهدف في الدقيقة ٧٥، واختتم محمد غنيم أهداف المباراة في الدقيقة ٨٥.

ويكثف الجهاز الفني للفريق بقيادة هيثم شعبان، عدد المباريات الودية بشكل كبير في تلك الفترة، للارتفاع بمعدل اللياقة البدنية للاعبين، في ظل الخطة الموضوعة.

وكان الفريق خاض عددا من المباريات الودية خلال الفترة الماضية أهمها أمام فريق كهرباء الإسماعيلية، و الباطن السعودي، و منتخب السودان الأوليمبي ونجران السعودي، وانتهت جميعها بالتعادل.
سيراميكا كليوباترا يفوز على جدة السعودي برباعية وديا .. صور
سيراميكا كليوباترا يفوز على جدة السعودي برباعية وديا .. صور
سيراميكا كليوباترا يفوز على جدة السعودي برباعية وديا .. صور
سيراميكا كليوباترا يفوز على جدة السعودي برباعية وديا .. صور
سيراميكا كليوباترا يفوز على جدة السعودي برباعية وديا .. صور
سيراميكا كليوباترا يفوز على جدة السعودي برباعية وديا .. صور
سيراميكا كليوباترا يفوز على جدة السعودي برباعية وديا .. صور
سيراميكا كليوباترا يفوز على جدة السعودي برباعية وديا .. صور
سيراميكا كليوباترا يفوز على جدة السعودي برباعية وديا .. صور

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