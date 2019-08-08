البورصة تربح 28.6 مليار جنيه في أسبوع

أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 14,180.44 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 4.84%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس70 ارتفاعا بنسبة 1.67% مسجلا 530.8 نقطة.



بينما سجل مؤشر s&p ارتفاع بنحو 5.16% مغلقا الفترة عند مستوى 2184 نقطة.



وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل ارتفاعا بنحو 5.67 % مغلقا عند 17,409.41 نقطة.



سجل مؤشر ايجى اكس 100 ارتفاعا بنحو 3.26 % مغلقا الفترة عند 1,404.23 نقطة.



وربح رأس المال السوقي للأسهم المقدية نحو 28.6 مليار جنيه مسجلا مستوى 746.2 مليار جنيه مقابل 717.6 مليار جنيه.



بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 25.0 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 3,371 مليون ورقة منفذة على 111 ألف عملية.



وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 17.1 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 733 مليون ورقة منفذة على 78 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.



وقد استحوذت الأسهم على 68.8 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 31.20 % خلال الأسبوع.