في 20 معلومة.. ماذا قالت الداخلية عن حادث انفجار معهد الاورام

كشفت وزارة الداخلية في بيان لها عن التفاصيل الكاملة لملابسات حادث انفجار سيارة بشارع نهر النيل امام معهد الاورام بالقاهرة.



وينشر صدى البلد أبرز العناوين التي ضمتها بيانات وزارة الداخلية منذ وقوع الحادث...



- اصطدام سيارة ملاكي بـ ثلاث سيارات امام معهد الاورام

- تحديد السيارة المتسببة فى الحادث وتحديد خط سيرها

- السيارة مبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر

- الفحص الفني: السيارة كانت بداخلها كمية من المتفجرات

- السيارة كان يتم نقلها لاستخدامها فى تنفيذ عملية ارهابية

- التحريات: حركة حسم التابعة للجماعة الإرهابية وراء الحادث

- تحديد هوية منفذ حادث التفجير وتفاصيل كاملة عن الحادث

- الارهابي قام بتوديع اسرته امام حديقة الازهر قبل الحادث

- مكالمة هاتفية بين شقيق الارهابي وأحد عناصر حسم الارهابية

- السيارة مرت امام مبني رئاسة حي النزهة ثم صلاح سالم

- ظهرت امام حديقة الازهر ثم سور مجرى العيون

- السيارة انهت رحلتها بالسير عكس الاتجاه بشارع كورنيش النيل

- منفذ التفجير الإرهابي يدعى "عبدالرحمن خالد محمود عبدالرحمن"

- منفذ التفجير هارب من أمر ضبطه على ذمة قضية "طلائع حسم"

- تأكيد هوية منفذ الحادث من خلال مضاهاة البصمة الوراثية للأشلاء

- تحديد وكرين اتخذتهما تلك العناصر للاختباء وتنفيذ العمليات الإرهابية

- الإرهابيون حاولوا تفجير العبوات الناسفة أثناء مداهمة الوكر الأول بالفيوم

- المواجهات اسفرت عن مقتل عدد 8 من عناصر خلية حسم الإرهابية

- العثور بحوزتهم على عدد 5 سلاح آلي و 2 بندقية خرطوش و 5 عبوات

- الوكر الثاني بمنطقة الشروق .. ومداهمته اسفرت عن مقتل 7 ارهابيين